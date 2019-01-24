Nuestras accionesFabricado en Países Bajos

Detectan proteínas de leche no declaradas en helados de vainilla Bon Ice Dark de Bonvita, alerta FACUA

El lote afectado, que caduca en marzo de 2020, es el L8/78. Este producto ha sido distribuido, al menos, en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, Madrid y Murcia.

FACUA.org
España-24/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción avisa de la detección de proteínas de leche no declaradas en helados de crema de crema de vainilla recubiertos de chocolate Bon Ice Dark, de la marca Bonvita. Se trata de un producto fabricado en Países Bajos que consiste en una caja de car

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos