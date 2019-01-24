Detectan proteínas de leche no declaradas en helados de vainilla Bon Ice Dark de Bonvita, alerta FACUA
El lote afectado, que caduca en marzo de 2020, es el L8/78. Este producto ha sido distribuido, al menos, en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, Madrid y Murcia.
FACUA.org
España-24/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de la detección de proteínas de leche no declaradas en helados de crema de crema de vainilla recubiertos de chocolate Bon Ice Dark, de la marca Bonvita. Se trata de un producto fabricado en Países Bajos que consiste en una caja de car