Detectan sulfitos no declarados en coco rallado de la marca Froiz, alerta FACUA
La Aecosan informa de que el lote afectado de este producto es el 310118, con fecha de consumo preferente para el 29 de julio de 2019.
FACUA.org
España-26/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha detectado sulfitos no declarados en el lote 310118 de coco rallado, de la marca Froiz, con fecha de consumo preferente para el 29 de julio de 2019.