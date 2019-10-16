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Detectan sulfitos no declarados en el etiquetado de cóctel de frutos secos Salysol

La Aesan informa de que el producto afectado se presenta en lata de hojalata de 80 gramos y lleva el número de lote 32918, con fecha de consumo preferente de julio de 2022.

FACUA.org
España-16/10/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado en cóctel de frutos secos (Natural Cocktail) de la marca Salysol. En concreto, estarían presentes en pasas procedentes de Sud&a

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