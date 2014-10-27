Detenidos dos estafadores que ofertaban caballos de carreras pura raza inexistentes por internet
A los arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos, intrusismo profesional, entre otros cargos. Podrían haber robado más de 130.000 euros en lo que va de año.
Europa Press
España-27/10/2014
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas responsables de una estafa múltiple al ofertar caballos de carreras y pura raza inexistentes a través de internet, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
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