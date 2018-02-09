Detienen al bróker Andrés Raúl Cano, acusado de estafar 30 millones de euros a centenares de personas
Los contratos firmados con los ahorradores superan los 1.200, repartidos entre Alcorcón y Málaga. Tras declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla, este empresario ha quedado en libertad con cargos.
FACUA.org
España-09/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El bróker Andrés Raúl Cano Olivares, que se pasó al mundo de las finanzas con la empresa ARC, también conocido como el Madoff español, fue detenido el pasado miércoles en Madrid, acusado de diseñar una estafa que af