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Díaz Ferrán, condenado a cinco años y medio de cárcel y a pagar 1,2 millones por vaciar Marsans

La Audiencia Nacional añade en su sentencia la misma pena impuesta al expresidente de la CEOE para el liquidador de empresas Ángel de Cabo.

Europa Press
España-08/09/2015
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La Audiencia Nacional ha condenado a cinco años y seis meses de cárcel al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Además

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