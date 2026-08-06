Volotea, condenada a reembolsar a un socio de FACUA los 18 euros que pagó por viajar de Madrid a Murcia con su maleta de mano
Esta sentencia favorable se suma a las otras trece que la asociación ya ha conseguido contra las aerolíneas: ocho contra Vueling y otras cinco contra Ryanair.
FACUA.org
Baleares-06/08/2026
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El titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Eivissa ha condenado a Volotea a devolver a un socio de FACUA los 17,99 euros que tuvo que abonar para poder subir su equipaje de mano a la cabina, más los intereses legales desde la fecha