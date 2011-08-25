EEUU multa a Google por divulgar anuncios de farmacias canadienses
La sanción, de 500 millones de dólares, representa la suma de los ingresos brutos percibidos por la publicidad y las ventas generadas en el país.
FACUA.org
América-25/08/2011
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El buscador Google tendrá que pagar una multa de 500 millones de dólares por divulgar anuncios de farmacias canadienses dirigidos a consumidores de Estados Unidos a través de su programa AdWords, según ha informado EFE.
Esta práctica ha causado la importa