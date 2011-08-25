Más noticias

EEUU multa a Google por divulgar anuncios de farmacias canadienses

La sanción, de 500 millones de dólares, representa la suma de los ingresos brutos percibidos por la publicidad y las ventas generadas en el país.

FACUA.org
América-25/08/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El buscador Google tendrá que pagar una multa de 500 millones de dólares por divulgar anuncios de farmacias canadienses dirigidos a consumidores de Estados Unidos a través de su programa AdWords, según ha informado EFE.

Esta práctica ha causado la importa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos