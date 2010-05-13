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El 84% de los usuarios cree que las administraciones no hacen cumplir la Ley del tabaco

FACUA demanda que las cajetillas de cigarrillos tengan un diseño homogéneo, sin logotipos y con el protagonismo de imágenes que describan los efectos del tabaco.

FACUA.org
España-13/05/2010
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El 84% de los usuarios cree que las autoridades no controlan el cumplimiento de la legislación para evitar que se fume en zonas no autorizadas. Ésta es una de las conclusiones que arroja una encuesta de opinión efectuada por FACUA-Consumidores en Acción.

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