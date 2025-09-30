Nuestras acciones

El abogado Pablo Franco deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 20.000 euros por llamarlo "estafador" e inventar una sentencia contra él

La sentencia obliga al condenado a publicar el fallo en su cuenta de Twitter y a darle lectura en sendos vídeos en sus dos canales de YouTube.

FACUA.org
España-30/09/2025

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla ha condenado al abogado Pablo Franco Otero a indemnizar con 20.000 euros al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, por haber atentado contra su honor al llamarle «estafador»

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

