El abogado Pablo Franco deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 20.000 euros por llamarlo "estafador" e inventar una sentencia contra él
La sentencia obliga al condenado a publicar el fallo en su cuenta de Twitter y a darle lectura en sendos vídeos en sus dos canales de YouTube.
FACUA.org
España-30/09/2025
El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla ha condenado al abogado Pablo Franco Otero a indemnizar con 20.000 euros al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, por haber atentado contra su honor al llamarle «estafador»