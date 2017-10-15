El acceso a agua potable y el saneamiento, un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas
FACUA Sevilla te asesora sobre el suministro domiciliario de agua a través de once preguntas.
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Sevilla-15/10/2017
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¿Es el agua potable un derecho humano? ¿Se permite un uso ilimitado del agua? ¿Es más sana la que viene embotellada que la que sale del grifo? FACUA Sevilla te aclara a continuación estas y otras cuestiones sobre el suministro domiciliario de agua en las siguien