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El acceso a agua potable y el saneamiento, un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas

FACUA Sevilla te asesora sobre el suministro domiciliario de agua a través de once preguntas.

FACUA.org
Sevilla-15/10/2017
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¿Es el agua potable un derecho humano? ¿Se permite un uso ilimitado del agua? ¿Es más sana la que viene embotellada que la que sale del grifo? FACUA Sevilla te aclara a continuación estas y otras cuestiones sobre el suministro domiciliario de agua en las siguien

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