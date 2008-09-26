El Ayuntamiento de Madrid se incauta de 600 envases de leche y dulces chinos y siete bolsas de White Rabbit
En dos establecimientos del distrito Centro de la capital. Uno de ellos es el que FACUA notificó ayer tras detectar los caramelos.
FACUA.org
Madrid-26/09/2008
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Los inspectores de Consumo del Ayuntamiento de Madrid se han incautado en el distrito Centro, hasta las 15.00 horas de hoy viernes, de 200 envases de leche china, 400 paquetes de galletas y productos varios que contienen leche y siete bolsas de caramelos de la marca White Rabbit.
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