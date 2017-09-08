Nuestras accionesSe celebra del 15 al 24 de septiembre

El Ayuntamiento de Sevilla emprende la Semana de la Movilidad sin contar con consumidores ni sindicatos

FACUA Sevilla critica que el Gobierno de Juan Espadas pretenda promocionar el transporte sostenible sin consultar a las principales organizaciones de la sociedad civil y sólo apoyarse en empresas privadas.

FACUA.org
Sevilla-08/09/2017
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FACUA Sevilla lamenta que el Ayuntamiento de la capital encare la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 15 al 24 de septiembre, sin haber contado con las principales organizaciones de la sociedad civil, como los representantes de trabajadores y consumidores.

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