El Ayuntamiento de Sevilla requisa 43 bolsas de caramelos White Rabbit
La delegada municipal de Salud y Consumo había acusado a FACUA de crear "una alarma de la que, actualmente, no hay motivos suficientes".
FACUA.org
Sevilla-26/09/2008
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El Ayuntamiento de Sevilla se ha incautado ya de cuarenta y tres bolsas de caramelos de la marca china White Rabbit, que podrían estar contaminados por melamina, en las inspecciones realizadas por la Policía Local y técnicos de la Delegación municipal de Salud y Consum