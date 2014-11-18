Más noticiasLos créditos añadían primas con elevados intereses de las que los usuarios no eran advertidos

El Banco Santander, investigado en Nueva York por ofrecer préstamos de alto riesgo para comprar coches

El Departamento del Consumidor de la ciudad pone bajo sospecha a dos empresas pertenecientes al grupo español por financiar de forma abusiva la adquisición de vehículos usados a ciudadanos con rentas bajas con un esquema similar al de las 'hipotecas basura'.

FACUA.org / Agencias
Internacional-18/11/2014
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Dos empresas pertenecientes al Banco Santander son objeto de una investigación por parte del Departamento del Consumidor de Nueva York (DCA en sus siglas en inglés) por ofrecer préstamos de alto riesgo para compra de coches usados que siguen un esquema similar al de las «hipo

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