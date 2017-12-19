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El Constitucional anula la ley valenciana que permitía el acceso universal a la Sanidad

FACUA Comunidad Valenciana critica el empeño del Partido Popular por limitar derechos sociales e impedir leyes creadas por las comunidades para proteger a los colectivos más vulnerables.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-19/12/2017
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FACUA Comunidad Valenciana lamenta que el Tribunal Constitucional haya anulado la ley de la Generalitat Valenciana que permitía el acceso universal a la atención primaria de todas las personas extranjeras en situación irregular. El fallo del Alto Tribunal, que llega tras un r

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