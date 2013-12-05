El consumo de bebidas energéticas altera la contracción del corazón
La investigación muestra el impacto a corto plazo en la tensión sistólica del ventrículo izquierdo del corazón, que recibe la sangre oxigenada de los pulmones y la bombea a la aorta, que la distribuye en el resto del cuerpo.
FACUA.org
Europa-05/12/2013
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Los adultos sanos que consumen bebidas energéticas altas en cafeína y taurina registran un aumento significativo de las tasas de contracción del corazón una hora más tarde, según un estudio de la Universidad de Bonn, en Alemania, y que recoge el diario