¿El 'descuento' que te ofertaron está hinchándote los recibos y quieres volver a la TUR eléctrica?
Te ofrecemos los datos de las cinco comercializadoras de último recurso.
FACUA.org
España-29/04/2013
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Si te arrepientes de haberte pasado al mercado libre y quieres volver a la tarifa de último recurso (TUR) que fija el Gobierno, ten en cuenta que debe haber transcurrido al menos un año desde que la abandonaste.
Eso sí, en caso de que hayas sido víctima de un fraude y te cambiaron de tarif