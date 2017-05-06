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El escaso control del Ayuntamiento ha facilitado la venta de alcohol a menores en la Feria de Sevilla

FACUA Sevilla ya denunció los mismos hechos el año pasado, sin que se hayan desarrollado los protocolos para evitarlos.

FACUA.org
Sevilla-06/05/2017
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FACUA Sevilla denuncia que los escasos controles llevados a cabo por el Ayuntamiento han favorecido un año más la existencia de decenas de tenderetes ilegales en los que se ha vendido tabaco y alcohol a menores. En muchos de estos puestos ambulantes, montados sobre cajas de cart&oac

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