El escaso control del Ayuntamiento ha facilitado la venta de alcohol a menores en la Feria de Sevilla
FACUA Sevilla ya denunció los mismos hechos el año pasado, sin que se hayan desarrollado los protocolos para evitarlos.
FACUA.org
Sevilla-06/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla denuncia que los escasos controles llevados a cabo por el Ayuntamiento han favorecido un año más la existencia de decenas de tenderetes ilegales en los que se ha vendido tabaco y alcohol a menores. En muchos de estos puestos ambulantes, montados sobre cajas de cart&oac