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El etiquetado y la publicidad de las mantequillas de Asturiana cumplen la legislación

Las anomalías, ya subsanadas por la empresa, se producían en la información incluida en su página web y no en los envases, que eran correctos.

FACUA.org
España-14/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha constatado que el etiquetado y la publicidad de las mantequillas de Central Lechera Asturiana cumplen la legislación europea. La asociación indicó por error que varios de sus productos debían ser retirados del mercado, pero tras l

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