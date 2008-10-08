El fabricante de los White Rabbit reinicia su producción a la espera de que el Gobierno chino le autorice su venta
La empresa retiró los caramelos del mercado chino el 26 de septiembre y numerosos países también han ordenado su inmovilización.
FACUA.org
Asia y Oceanía-08/10/2008
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La compañía de Shanghai Guanshengyuan Food ha reiniciado la producción de loa caramelos White Rabbit con «leche certificada», según publica el diario South China Morning Post, a la espera de que el Gobierno chino le apruebe de nuevo su venta al púb