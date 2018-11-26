El Gobierno disminuye las cuantías mínimas de las multas a la banca mediante un decreto
Establece un canal para denunciar infracciones bancarias, aunque no asegura el anonimato.
FACUA.org
España-26/11/2018
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El Ejecutivo elimina la cuantía mínima de las multas modificando la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. | Imagen: Flickr.com/bde_fotos (CC BY-NC-ND 2.0).
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros un real decreto-ley «ómnibus» de servicios de pago con el fin de trasponer una directiva europea sobre la materia que, en teoría, mejora la protección de los