El juez declara culpable a Díaz Ferrán, entre otros, de la quiebra de Viajes Crisol
Establece que el empresario y la herencia yacente de Gonzalo Pascual sean condenados a cubrir el déficit patrimonial de esta filial del Grupo Marsans y a Posibilitum Business le impone satisfacer el 40 por ciento de manera solidaria.
Europa Press
España-09/10/2014
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El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado culpable al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, entre otros, de la quiebra de la empresa Viajes Crisol, una filial de Grupo Marsans.
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