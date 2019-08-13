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El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de vientres de alquiler

El Gobierno ha emitido un comunicado donde recuerda que "la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida en España".

FACUA.org
España-13/08/2019
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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre la actividad que desarrollan las llamadas agencias de gestación subrogada que operan en España. El departamento dirigido por Dolores Delgado<

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