El nuevo billete de 50 euros entra en circulación
Las nuevas unidades incluyen mejoras en los elementos de seguridad. Se han introducido un holograma que lleva una ventana con un retrato de la diosa Europa y un número verde que cambia de color al inclinarlo.
Europa Press
España-04/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El nuevo billete de 50 euros correspondiente a la serie Europa, que incorpora nuevas medidas de seguridad, entra en circulación en los países de la zona euro este martes 4 de abril de 2017, según ha informado el Banco Central Europeo (BCE).
La in