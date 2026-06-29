Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: Estos son tus derechos si te has visto afectado
Habrá servicios mínimos del 73% en alta velocidad, del 65% en Media Distancia y del 50% en Cercanías.
FACUA.org
España-29/06/2026
Imagen: EFE.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga de trabajadores de Renfe de este lunes 29 de junio —así como el próximo 15 de julio— que tienen derecho a la devolución del billete, a comida y alojamiento si lo necesitan,