Le exigen más de 200 euros por un curso de inglés nefasto: FACUA logra que dejen de molestarlo y le devuelvan los 160 euros que había pagado
No le informaron de que el curso que había contratado tenía vinculada una financiación hasta que le llamaron amenazándole con incluirle en un archivo de morosos.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-29/06/2026
FACUA Comunidad Valenciana ha conseguido que la academia de inglés Charly’s Way deje de reclamarle a un socio una supuesta deuda de 224 euros, cesen las amenazas de incluirlo en un fichero de morosos y le devuelvan además los 160 euros que había pagado de dos men