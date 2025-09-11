El Parlamento Europeo aprueba reducir un 30% el desperdicio de alimentos en supermercados, restaurantes y hogares de UE en 2030
Los países del bloque tendrán ahora veinte meses a partir de la entrada en vigor de la nueva norma para transponerla a su legislación nacional.
Europa Press
Europa-11/09/2025
Jesús Hellín/ Europa Press.
El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes 9 de septiembre luz verde al acuerdo alcanzado entre negociadores de la Eurocámara y el Consejo para reducir un 30% el desperdicio de alimentos en supermercados, restaurantes y hogares de la Unión en 2030. Un calendario para el que los países d