Más noticiasTambién propone bajar el impuesto sobre los preservativos

El PSOE pide rebajar al 5% del IVA a productos de higiene íntima femenina y pañales

El Grupo Parlamentario defiende este martes una Proposición No de Ley que recoge las reivindicaciones de FACUA en este sentido.

FACUA.org / Europa Press
España-25/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Grupo Parlamentario Socialista va a defender este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley que plantea la rebaja al 5% del IVA de productos de higiene íntima femenina, así como de pañales infantiles y para adul

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos