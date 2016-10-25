El PSOE pide rebajar al 5% del IVA a productos de higiene íntima femenina y pañales
El Grupo Parlamentario defiende este martes una Proposición No de Ley que recoge las reivindicaciones de FACUA en este sentido.
FACUA.org / Europa Press
España-25/10/2016
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El Grupo Parlamentario Socialista va a defender este martes en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley que plantea la rebaja al 5% del IVA de productos de higiene íntima femenina, así como de pañales infantiles y para adul