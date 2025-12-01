El recibo de la luz del usuario medio experimenta una leve bajada mensual del 4,3% en noviembre, según el análisis de FACUA
La factura se sitúa en los 80,76 euros, un 6,5% menos que los 86,40 euros de hace un año.
FACUA.org
España-01/12/2025
La factura de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado una leve bajada en el último mes del 4,3%, según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. Así, el recibo se ha situado en los 80,76 euros frente a los 84,37 de noviembre.
En cuanto