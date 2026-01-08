El recibo eléctrico del usuario medio sufrió una subida del 15,5% en 2025, según el análisis de FACUA
Ha sido el tercer año más caro de la historia. La asociación insta al Gobierno a emprender nuevas medidas regulatorias para reducir el desproporcionado margen de beneficio de las grandes eléctricas.
España-08/01/2026
El recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) ha experimentado una subida del 15,5% en 2025, según un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que insta al Gobierno a emprender nuevas medidas regulatorias para reducir el desproporcionado margen de beneficio