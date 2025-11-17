El secretario general de FACUA denuncia a un seguidor de Vito Quiles que lleva días amenazándole por WhatsApp
El ultra le recrimina que haya interpuesto una querella por calumnias contra Quiles y dice que va a buscarle porque lo quiere "colgado de un árbol".
FACUA.org
España-17/11/2025
El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado este lunes en los juzgados de Sevilla a un seguidor del agitador de extrema derecha Vito Quiles que lleva días enviándole mensajes amenazantes a través de WhastApp.
El