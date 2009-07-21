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El sector lácteo firma un acuerdo que establece un precio en origen para la leche

Se generalizará el uso de contratos tipo homologados con una precio entre los 0,305 y los 0,31 euros.

FACUA.org
España-21/07/2009
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Gobierno, distribución, industria, cooperativas y ganaderos -con excepción de COAG- firmaron el lunes un acuerdo mediante el cual el sector se compromete a generalizar el uso de contratos tipo homologados, aplicando un método de referencia que sitúa el precio de la lec

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