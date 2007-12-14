Nuestras acciones'Machista y retrógrada'

El Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas también exige la retirada del calendario publicitario de Ryanair

Se suma a la denuncia de FACUA y advierte que la compañía "ha utilizado a sus trabajadoras como objetos sexuales en un calendario, que no es más que una campaña publicitaria encubierta".

FACUA.org
España-14/12/2007
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El Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas de España (Stavla) ha emitido un comunicado en el que su presidenta, Corinne Basarot, denuncia «el trato denigrante de la compañía Ryanair hacia sus tripulantes de cabina de pasajeros»

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