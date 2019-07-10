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El Supremo anula la inclusión del dragado del Guadalquivir en el Plan Hidrológico al afectar a Doñana

El Alto Tribunal señala que dicha medida requiere una justificación de mayor grado de intensidad ya que provoca alteraciones de las masas de agua y de un espacio natural especialmente protegido.

Europa Press
Andalucía-10/07/2019
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha anulado la previsión normativa referente a la inclusión en el Plan Hidrológico de Guadalquivir del dragado del canal de navegación del referido río, al considerar que dicha medida requiere una

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