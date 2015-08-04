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El Supremo confirma la multa de 10 millones de euros a REE por el apagón de Barcelona en 2007

La avería afectó a 323.000 usuarios, incluidos trece Centros de Asistencia Primaria, varias líneas de metro, Ferrocarriles de la Generalitat y Tranvía, y al suministro de agua.

FACUA.org / Europa Press
España-04/08/2015
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El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 10 millones de euros impuesta a Red Eléctrica de España (REE) por el apagón en Barcelona que dejó sin servicio a 323.000 usuarios en el año 2007.

En su sentencia, la Sala de lo

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