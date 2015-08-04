El Supremo confirma la multa de 10 millones de euros a REE por el apagón de Barcelona en 2007
La avería afectó a 323.000 usuarios, incluidos trece Centros de Asistencia Primaria, varias líneas de metro, Ferrocarriles de la Generalitat y Tranvía, y al suministro de agua.
FACUA.org / Europa Press
España-04/08/2015
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El apagón afectó a 323.000 usuarios. Imagen: flickr.com/10606815@N06 (CC BY-SA 2.0)
El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 10 millones de euros impuesta a Red Eléctrica de España (REE) por el apagón en Barcelona que dejó sin servicio a 323.000 usuarios en el año 2007.
En su sentencia, la Sala de lo