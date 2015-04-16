El Supremo confirma la sanción a Endesa por el apagón ocurrido en Baleares en noviembre de 2008
La Sala de lo Contencioso-administrativo considera que la empresa eléctrica cometió una falta muy grave al incumplir su obligación de mantener en condiciones las instalaciones.
FACUA.org
Baleares-16/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Endesa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 6 de julio de 2012, que confirmó la sanción de 6 millones de euros por el apagón del 13 de noviembre de 2008.&