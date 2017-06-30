El Supremo confirma una multa de 900.000 euros a los productores de mejillón de Galicia por fijar precios
El fallo considera que la organización Opmega "desempeñó un papel activo y de liderazgo respecto de otras asociaciones de productores en la fijación de precios" durante 11 años.
FACUA.org
Galicia-30/06/2017
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La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, de 26 de abril de 2011, que le impuso una sanci