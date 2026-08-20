Alertan de la presencia de componentes de la leche no incluidos en el etiquetado de fideos asiáticos de la marca Kania
El nombre comercial del producto es Kit ramen curry (Japanese style) y se vende en bolsas flexibles de plástico de 243 gramos.
FACUA.org
España-20/08/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Galicia relativa al etiquet