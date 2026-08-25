FACUA denuncia ante Consumo y la AEPD a la teleco de Bertín Osborne por obstaculizar cancelaciones de contratos
Las condiciones del contrato entre Española de Telefonía, el cliente y la operadora del servicio, Aire, obligan al usuario a acompañar el formulario para ejercer su derecho de desistimiento con una copia del DNI.
FACUA.org
España-25/08/2026
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