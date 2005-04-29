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El teléfono de reclamaciones de Jazztel llega a tardar casi media hora en atender una llamada

Un estudio de FACUA también denuncia que la línea de incidencias y soporte técnico de la compañía está saturada y no atiende el 75% de las llamadas.

FACUA.org
España-29/04/2005
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Un estudio realizado por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que el teléfono de Jazztel al que deben dirigirse los clientes para presentar una reclamación llega a tardar hasta 26 minutos desde que se establece la comunicación hasta que se ac

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