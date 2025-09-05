El TJUE aclara al juzgado que paralizó la demanda de FACUA contra Opel que las acciones contra el cártel de coches no están prescritas
La asociación emprendió entre 2022 y 2023 procedimientos judiciales contra una decena de fabricantes de vehículos.
FACUA.org
Internacional-05/09/2025
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este 4 de septiembre al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza que el plazo para que los consumidores afectados por el cártel de coches puedan reclamar una indemnización no está prescrito, en contra de lo que argumentan en su