El TJUE declara ilegal el plazo para recurrir desahucios en curso cuando se reformó la ley hipotecaria
El tribunal considera que la disposición transitoria aprobada por el Gobierno no respeta los derechos de los consumidores.
Europa Press
España-29/10/2015
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Esta es la segunda vez que la justicia europea declara la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias como contraria al derecho comunitario. | Imagen: flickr.com/imagenenaccion (CC BY-NC-ND 2.0)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este jueves que el plazo de un mes que recoge la ley española para recurrir ejecuciones hipotecarias que estaban en curso cuando se aprobó la ley de protección del deudor hipotecario «no garantiza el