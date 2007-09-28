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El Tribunal de Justicia de la UE no suaviza las precauciones contra las encefalopatías espongiformes

Anula una decisión tomada por la Comisión Europea en junio para relajar las medidas de prevención.

FACUA.org
Europa-28/09/2007
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El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) anuló hoy la decisión que tomó la Comisión Europea el pasado mes de junio para relajar las medidas de prevención contra la expansión de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en la cabaña

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