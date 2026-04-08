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El Tribunal Supremo endurece los requisitos para que entidades bancarias y financieras puedan incluir a usuarios en registros de morosos

La inclusión no puede ser automática, sino que debe identificarse "con precisión" la deuda reclamada, su origen y su cuantía.

FACUA.org
España-08/04/2026

El Tribunal Supremo ha endurecido las exigencias y requisitos a entidades bancarias y financieras para que puedan incluir a alguien en un registro de morosos.

En una sentencia fechada el pasado 19 de marzo, la sala de lo civil del Alto Tribunal ha estimado un recurso presentado contra

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