El Tribunal Supremo endurece los requisitos para que entidades bancarias y financieras puedan incluir a usuarios en registros de morosos
La inclusión no puede ser automática, sino que debe identificarse "con precisión" la deuda reclamada, su origen y su cuantía.
FACUA.org
España-08/04/2026
El Tribunal Supremo ha endurecido las exigencias y requisitos a entidades bancarias y financieras para que puedan incluir a alguien en un registro de morosos.
En una sentencia fechada el pasado 19 de marzo, la sala de lo civil del Alto Tribunal ha estimado un recurso presentado contra