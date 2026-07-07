Metlife se negó a cancelarle un seguro de accidentes del que decidió desistir... hasta que actuó FACUA Galicia
Llegó a cobrarle el primer mes de la prima pese a que en el contrato le indicaba que esa mensualidad no tenía coste para él.
FACUA.org
Galicia-07/07/2026
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La aseguradora Metlife se negó a aceptar el derecho de desistimiento de un usuario sobre un seguro de accidentes pese a que lo ejerció correctamente en tiempo y forma. Tras la actuación de FACUA Galicia, ha cancelado el contrato y reembolsado el dinero del primer pago