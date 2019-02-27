El TUE dice que la carne de animales sacrificados sin aturdir no puede llevar el sello ecológico de la UE
Las normas europeas establecen que se debe garantizar un "nivel elevado" de bienestar animal, de acuerdo a las normas "más estrictas", en todos los lugares y etapas de producción en que sea posible.
Europa Press
Europa-27/02/2019
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado este martes que los productos cárnicos procedentes de animales sacrificados sin aturdimiento previo, como es el caso de los rituales para los productos halal, no pueden recibir el sello ecol&o