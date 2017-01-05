Nuestras accionesEstá obligada a hacerlo de forma fehaciente

Eléctrica de Cádiz continúa cortando el suministro a sus clientes sin previo aviso, advierte FACUA

La asociación recuerda que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha propuesto el inicio de un expediente sancionador a la empresa por esta circunstancia.

FACUA.org
Cádiz-05/01/2017
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FACUA Cádiz informa de que, a pesar de la denuncia formulada por esta organización, Eléctrica de Cádiz sigue cortando el suministro a los usuarios que le adeudan algún recibo sin, previamente y de manera fehaciente, remitirles un aviso de corte.

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