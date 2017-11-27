Eléctrica de Cádiz no podrá cortar el suministro a sus clientes sin notificarlo previamente
FACUA Cádiz critica la falta de sensibilidad de esta empresa, a la que ha denunciado por este asunto y a la que acusa de ningunearla.
FACUA.org
Cádiz-27/11/2017
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FACUA Cádiz señala que tras la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre del Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de ene