Endesa le facturó 12 veces más de lo que le correspondía por una vivienda vacía: Le ha devuelto el dinero tras la actuación de FACUA
Le cargó 512 euros en lugar de los 42 que debería haberle cobrado, pues se trata de una segunda residencia en la que no vive nadie y que solo cuenta con cuatro bombillas y un frigorífico.
FACUA.org
Huelva-27/04/2026
FACUA Huelva ha conseguido que Energía XXI le devuelva a una socia 470 euros tras haberle facturado doce veces más de consumo eléctrico en un solo mes de lo que le correspondía en una casa de campo que habitualmente está vacía y que cuenta únicamente con cuatro bombillas y un frigorífico.